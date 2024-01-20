نائب أمير تبوك يواسي "الشيخ أحمد الخريصي" في وفاة زوجته

جاء ذلك خلال زيارته، مساء اليوم ، لمنزل الشيخ أحمد الخريصي بمدينة تبوك، وتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ أحمد الخريصي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.