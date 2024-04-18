الدكتور "السيف" يزور الشيخ "الجوفان" في منزله بمحافظة شقراء

وكان في استقبال رئيس جامعة شقراء الشيخ منصور الجوفان، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان وإبراهيم مسفر الجوفان ومحمد منصور الجوفان وفهد عبدالله الجوفان وأحمد السيف وأبناء الشيخ وأحفاده، وعدد من أبناء أسرة آل جوفان في محافظة شقراء.