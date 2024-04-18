الدكتور "السيف" يزور الشيخ "الجوفان" في منزله بمحافظة شقراء

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، بزيارة للشيخ منصور بن مسفر الجوفان في منزله في محافظة شقراء.
وكان في استقبال رئيس جامعة شقراء الشيخ منصور الجوفان، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان وإبراهيم مسفر الجوفان ومحمد منصور الجوفان وفهد عبدالله الجوفان وأحمد السيف وأبناء الشيخ وأحفاده، وعدد من أبناء أسرة آل جوفان في محافظة شقراء.
وتبادل رئيس جامعة شقراء مع الجوفان خلال الزيارة الأحاديث الودية والأخوية، وأشاد السيف بجهود الشيخ الجوفان إبان عمله رئيساً لمحاكم القصيم أكثر من 16 عاماً، وقال: "لقد تمتع الشيخ بدماثة الخلق وحسن التعامل، وشهد له الجميع بإخلاصه في عمله وولائه لولاة أمره ونصحه لهم".
من جانبه، عبّر الشيخ منصور الجوفان عن شكره وتقديره لرئيس جامعة شقراء على هذه الزيارة الكريمة، متمنياً له موفور الصحة والعافية.