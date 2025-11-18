والدة الزميل جيلاني الشمراني إلى رحمة الله.. الصلاة عليها غدًا في جامع الراجحي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل الإعلامي جيلاني الشمراني، بعد حياة حافلة بالطاعة والذكر، وكانت – رحمها الله – من الصائمات القائمات، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدًا.
وسيُصلّى على الفقيدة – بإذن الله – بعد صلاة العصر يوم غدٍ الأربعاء في جامع الراجحي بمدينة الرياض.
وتتقدّم صحيفة "سبق" وكافة الوسط الإعلامي بخالص العزاء والمواساة للزميل جيلاني الشمراني ولعائلته الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"