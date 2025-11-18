والدة الزميل جيلاني الشمراني إلى رحمة الله.. الصلاة عليها غدًا في جامع الراجحي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل الإعلامي جيلاني الشمراني، بعد حياة حافلة بالطاعة والذكر، وكانت – رحمها الله – من الصائمات القائمات، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدًا.