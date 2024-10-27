حادثة منزلية للفنان "حسن الزهراني" تُلزمه السرير الأبيض بجدة

تعرض الفنان "حسن الزهراني" إلى حادثة منزلية في الطائف أدت إلى كسر مفصل يده اليسرى، حيث تم نقله إلى طوارئ مجمع الملك فيصل بالطائف لعمل الإسعافات الأولية وتجبيس الذراع كاملاً. انتقل بعدها إلى مقر إقامته في جدة ليراجع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ويقرر الفريق الطبي تنويمه تمهيدًا لإجراء عملية جراحية لتبديل المفصل الطبيعي بمفصل صناعي.