بأجواء من السعادة والفرح.. أسرتا القضيبي والدريس تحتفلان بزفاف ابنَيْهما في الرياض

بدورها، تتقدَّم إدارة صحيفة "سبق الإلكترونية" بالتهنئة للعروسَيْن، داعية الله أن يبارك لهما، ويجمع بينهما في خير، كما جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".