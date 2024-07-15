بأجواء من السعادة والفرح.. أسرتا القضيبي والدريس تحتفلان بزفاف ابنَيْهما في الرياض

احتفلت أسرتا القضيبي والدريس بزواج ابنَيْهما في حفل بهيج، أُقيم مساء أمس الأحد 14 يوليو 2024 في قاعة التخصصي للاحتفالات والمؤتمرات بمدينة الرياض.
وشهد الحفل حضور نخبة من أصحاب المعالي والشيوخ والأهالي والأقارب والأصدقاء ووجهاء المجتمع، الذين قدَّموا أجمل التهاني والتبريكات للعريس عبدالمحسن بن محمد القضيبي، وزوجته كريمة سعد بن عبدالمحسن الدريس.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالعزيز القضيبي عن شكره وتقديره لجميع مَن شاركه وأسرته هذه الفرحة بالحضور أو بالتهنئة هاتفيًّا، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسعادة.
بدورها، تتقدَّم إدارة صحيفة "سبق الإلكترونية" بالتهنئة للعروسَيْن، داعية الله أن يبارك لهما، ويجمع بينهما في خير، كما جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".