"مشاعل العتيبي" رئيسة لمجلس إدارة جمعية العمل التطوعي

وتُعدّ الدكتورة مشاعل العتيبي، إحدى أبرز الشخصيات الوطنية في العمل التطوعي على المستويين المحلي والدولي؛ حيث شغلت مناصب قيادية، منها رئاسة المنظمة العربية لحقوق الطفل والمنظمة العربية للسلام والتنمية، إلى جانب عضوية الاتحاد العربي للتطوع وبرامج أممية إنسانية. كما اختيرت مؤخرًا سفيرة للسلام في برنامج الأمم المتحدة، وعملت مستشارة تنموية لجهات حكومية وأهلية خليجيًا ومحليًا.