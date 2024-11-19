"مشاعل العتيبي" رئيسة لمجلس إدارة جمعية العمل التطوعي

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تشكيل مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي في دورته الجديدة، برئاسة الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي.
وأعربت الدكتورة "مشاعل" عن شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في تعزيز ريادة الجمعية في العمل التطوعي ضمن استراتيجية تسعى لمواكبة تطورات القطاع غير الربحي وفق رؤية 2030.
كما أكدت أهمية استكمال مسيرة المؤسس الوطني للتطوع، نجيب الزامل - رحمه الله-، معربة عن امتنانها لرعاية ودعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وأوضحت "العتيبي"، أن العمل التطوعي في المملكة بات نموذجًا متميزًا يفوق التجارب الدولية، مشيدة بدور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دعم وتطوير هذا المجال.
وتُعدّ الدكتورة مشاعل العتيبي، إحدى أبرز الشخصيات الوطنية في العمل التطوعي على المستويين المحلي والدولي؛ حيث شغلت مناصب قيادية، منها رئاسة المنظمة العربية لحقوق الطفل والمنظمة العربية للسلام والتنمية، إلى جانب عضوية الاتحاد العربي للتطوع وبرامج أممية إنسانية. كما اختيرت مؤخرًا سفيرة للسلام في برنامج الأمم المتحدة، وعملت مستشارة تنموية لجهات حكومية وأهلية خليجيًا ومحليًا.
يذكر أن الدكتورة "العتيبي" تحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الاجتماعي من جامعة نيويورك، والماجستير في التسويق الدولي، والبكالوريوس في الاقتصاد.