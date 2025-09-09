الإعلامية أمل الغامدي تحصد الماجستير بامتياز في تكنولوجيا التعليم

حصلت الزميلة الإعلامية أمل سعيد أحمد الغامدي على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعة الباحة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك بعد مناقشة رسالتها العلمية التي حملت عنوان: "واقع توظيف القصص الرقمية في تدريس مقرر المهارات الحياتية والأسرية من وجهة نظر معلمات المرحلة الابتدائية بمنطقة الباحة".
وضمّت لجنة المناقشة كلًا من الدكتور فايق سعيد الغامدي مشرفًا ومناقشًا ومقرّرًا، والدكتورة مها محمد كمال مناقشًا داخليًا من جامعة الباحة، والأستاذ الدكتور محمد علي المرشدي مناقشًا خارجيًا من جامعة شقراء.
وأبدت اللجنة إعجابها بمستوى الرسالة والجهد البحثي المتميز الذي قدمته الباحثة.