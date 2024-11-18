"السنيد" يحصل على دبلوم عالٍ في العلاقات العامة

ويعد "السنيد" من أبرز المصورين في المجال، لما يملكه من خبرة حضور في جميع الأحداث والفعاليّات، حيث يحرص على الحضور بشكل مستمر لتوثيق أهم اللقطات بتاريخ الحركة الفنية في السعودية.