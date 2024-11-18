"السنيد" يحصل على دبلوم عالٍ في العلاقات العامة

حصل المصور في الهيئة العامة للترفيه، فواز السنيد ، على شهادة الدبلوم العالي فوق الجامعي في تخصص العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بتقدير ممتاز من معهد الإدارة العامة في الرياض.
وبدأ السنيد، المصور الشاب، مسيرته في التصوير منذ أكثر من 15 عامًا.
ووثقت عدسة "السنيد" أبرز صور الأحداث الرياضية، إضافة إلى أن عدسته كانت حاضرة في الحفلات الفنية لموسم الرياض، وعرف عنه اصطياد اللقطات الخاصة لحفلات الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب.
ويعد "السنيد" من أبرز المصورين في المجال، لما يملكه من خبرة حضور في جميع الأحداث والفعاليّات، حيث يحرص على الحضور بشكل مستمر لتوثيق أهم اللقطات بتاريخ الحركة الفنية في السعودية.