"القحطاني" يحتفل بزواجه في الرياض

وجاء في مقدمة الحاضرين لحفل الزواج: وكيل وزارة الإعلام للتواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث؛ ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك؛ ومستشار وزير الحرس الوطني جابر القرني؛ ورئيس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني؛ ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقاً عبدالرحمن الهزاع؛ والدكتور رياض نجم؛ ورئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود سابقاً الدكتور علي دبكل العنزي؛ إضافة إلى العميد ركن مهندس متقاعد سبأ باهبري؛ ورئيس جمعية "إعلام" وكبير مذيعي التلفزيون السعودي عبدالله الشهري؛ وكبير المذيعين الدكتور سليمان العيدي؛ وعددٌ من الأكاديميين والممارسين المتخصّصين في الإعلام والاتصال وعددٌ من المجالات المتنوّعة من مختلف مناطق المملكة وخارجها.