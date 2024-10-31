برعاية المحافظ .. تعليم الدوادمي يحتفي بمديره السابق "عبدالله السبيعي"

برعاية محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، أقامت إدارة تعليم الدوادمي احتفاءً بمدير التعليم السابق عبدالله بن حمد السبيعي، حيث أُقيم حفل كرنفالي حضره عدد من المسؤولين والوجهاء بالمحافظة، ومديري التعليم السابقين من زملاء المحتفى به وجمع كبير من منسوبي التعليم بالمحافظة.
وتفصيلاً، بدأ الحفل - الذي قدّمه رئيس الاتصال المؤسسي بالإدارة الدكتور عبدالعزيز الحصان - بالقرآن الكريم، ثم كلمة مسجلة لوكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي ، أشاد فيها بمسيرة السبيعي وسيرته المميزة.
وألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع كلمة شكر وثناء للمحتفى به ، ثم كلمة لمدير تعليم الدوادمي الحالي جمال بن محمد الحمادي ، حيث أثنى الجميع على المحتفى به، وأشادوا بما يتمتع به من مهارات قيادية وسمات شخصية ، وخبرات تربوية وتعليمية متنوعة أسهمت في قيادته المتميزة للتعليم بالمحافظة، واستثماره الأمثل لهذه المهارات وهذه الصفات في خدمة العمل.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "سيرة ومسيرة" تضمن سيرة المحتفى به ومسيرته التربوية والتعليمية داخل الوطن وفي دولة الإمارات العربية، وتخلل العرض كلمات متعددة من عددٍ من القياديين ممن عمل معهم السبيعي خلال مسيرته التعليمية.
وتضمن الحفل قصائد وأوبريت وكلمة للمحتفى به شكر فيها قيادات الوزارة على الثقة التي منحت له خلال مدة عمله،كما شكر زملاءه على وفائهم غير المستغرب، ثم ختم الحفل بتكريم المحتفى به من زملائه ومحبيه، وتناول العشاء المعد بهذه المناسبة.