برعاية المحافظ .. تعليم الدوادمي يحتفي بمديره السابق "عبدالله السبيعي"

وألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع كلمة شكر وثناء للمحتفى به ، ثم كلمة لمدير تعليم الدوادمي الحالي جمال بن محمد الحمادي ، حيث أثنى الجميع على المحتفى به، وأشادوا بما يتمتع به من مهارات قيادية وسمات شخصية ، وخبرات تربوية وتعليمية متنوعة أسهمت في قيادته المتميزة للتعليم بالمحافظة، واستثماره الأمثل لهذه المهارات وهذه الصفات في خدمة العمل.