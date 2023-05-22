مدير جامعة شقراء يزور "الشيخ الجوفان" في منزله بشقراء

زار مدير جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، الشيخ منصور بن مسفر الجوفان في منزله بمحافظة شقراء.
وكان في استقبال مدير جامعة شقراء الشيخ منصور الجوفان، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، وسعد عبدالله الجوفان، وإبراهيم مسفر الجوفان، وأبناء الشيخ وأحفاده، وعدد من أبناء أسرة آل جوفان في محافظة شقراء.
وتبادل مدير جامعة شقراء والشيخ الجوفان خلال الزيارة الأحاديث الودية والأخوية، وأشاد الدكتور "السيف" بجهود "الشيخ الجوفان" إبان عمله رئيسًا لمحاكم القصيم أكثر من ١٦ عامًا، وقال: "لقد تمتع الشيخ بدماثة الخلق، وحسن التعامل، وشهد له الجميع بإخلاصه في عمله، وولائه لولاة أمره، ونصحه لهم".
من جانبه، عبَّر الشيخ منصور الجوفان عن شكره وتقديره لمدير جامعة شقراء على هذه الزيارة الكريمة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.