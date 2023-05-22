مدير جامعة شقراء يزور "الشيخ الجوفان" في منزله بشقراء

وتبادل مدير جامعة شقراء والشيخ الجوفان خلال الزيارة الأحاديث الودية والأخوية، وأشاد الدكتور "السيف" بجهود "الشيخ الجوفان" إبان عمله رئيسًا لمحاكم القصيم أكثر من ١٦ عامًا، وقال: "لقد تمتع الشيخ بدماثة الخلق، وحسن التعامل، وشهد له الجميع بإخلاصه في عمله، وولائه لولاة أمره، ونصحه لهم".