"أدبي جدة" يكرم "عبدالمقصود خوجة" في ملتقاه الـ 19

وأردف الدكتور السلمي: "أن الأديب خوجة استطاع أن يوائم بين الاقتصاد والثقافة فربما وظف قدرًا من المال من أجل العمل الثقافي الرائد، وكانت الاثنينية عامرة تشكل في جدة مائدة ‏معرفة كل أسبوع من كل شهر".