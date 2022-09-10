"أدبي جدة" يكرم "عبدالمقصود خوجة" في ملتقاه الـ 19

اختار نادي جدة الأدبي من خلال اللجنة العلمية للملتقى قراءة النص 19 للأديب عبدالمقصود خوجة -رحمه الله- ليكون الشخصية المكرمة لهذا العام من خلال "ملتقى قراءة النص" في نسخته الـ 19، وسيصدر النادي كتابًا عن الشخصية المكرمة قبل انعقاد الملتقى.
وقال رئيس النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: "إن الأديب والمثقف عبدالمقصود خوجة يعد من أبرز رواد الثقافة، وسيكون للنادي شرف القيام بتكريم هذا الرمز الأدبي الكبير"، مضيفًا: "أن تكريم خوجة يأتي عرفانًا بالتضحيات التي قدمها للثقافة".
وتابع قائلاً: "إن الأديب عبد المقصود خوجة شخصية شكلت علامة بارزة بحضوره الاقتصادي والوطني والثقافي في اثنينيته التي هي الأبرز على مستوى العمل الثقافي في الوطن، وشكلت معلمًا بارزًا لسنوات طويلة".
وأردف الدكتور السلمي: "أن الأديب خوجة استطاع أن يوائم بين الاقتصاد والثقافة فربما وظف قدرًا من المال من أجل العمل الثقافي الرائد، وكانت الاثنينية عامرة تشكل في جدة مائدة معرفة كل أسبوع من كل شهر".
وقال: "لاشك أن فقد الوجيه الكبير عبدالمقصود خوجة رجل الأعمال هو فقد وطني فقد للثقافة وفقد للعطاء والأداء رجل ظلت اثنينيته تشكل رمزًا أدبيًا وملتقى لكبار رجال الأعمال والإعلام والفكر والثقافة والتاريخ والأدب على مدار سنوات طويلة، وكان أيضًا رجلاً داعمًا للعمل الثقافي".