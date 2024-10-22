"الشقاوي" ينال الماجستير بأطروحة حول "المعيار الشرعي للوقف" بجامعة الأمير سطام

وأفاد "الشقاوي" في أطروحته بأن من أهمية الموضوع أن المعايير الشرعية أصبحت مرجعًا موثوقًا للمصرفية الإسلامية ومُقررًا دراسيًّا في عددٍ من الجامعات والكليات التي تهتم بتدريب الطلاب على الصناعة المالية الإسلامية، وقد ألزمت البنوك المركزية المصارف الإسلامية في عدة بلدان بالتقيد بها، أو الاسترشاد بها على أقل تقدير.