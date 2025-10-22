اللواء الطبيب عبدالحميد بن محمد الفرائضي في ذمة الله

ويُعدّ اللواء الطبيب الفرائضي – رحمه الله – من أبرز القيادات التي أسهمت في تأسيس وتطوير منظومة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إذ تولّى منصب مدير عام الخدمات الطبية خلال الفترة من 1404هـ حتى عام 1419هـ، وكان له دور محوري في إنشاء وتوسيع المستشفيات العسكرية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، مما جعله أحد الرموز البارزة في تاريخ الطب العسكري بالمملكة.