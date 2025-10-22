اللواء الطبيب عبدالحميد بن محمد الفرائضي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اللواء الطبيب عبدالحميد بن محمد الفرائضي، أحد رجالات وزارة الدفاع، ومدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة سابقًا، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة الوطن والطب العسكري.
ويُعدّ اللواء الطبيب الفرائضي – رحمه الله – من أبرز القيادات التي أسهمت في تأسيس وتطوير منظومة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إذ تولّى منصب مدير عام الخدمات الطبية خلال الفترة من 1404هـ حتى عام 1419هـ، وكان له دور محوري في إنشاء وتوسيع المستشفيات العسكرية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، مما جعله أحد الرموز البارزة في تاريخ الطب العسكري بالمملكة.
ونعى الفقيدَ اللواءُ الطبيب خالد بن عبدالرحيم الفرائضي، مدير عام مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، مشيدًا بما قدّمه عمه وعميد أسرة الفرائضي الراحل من جهود كبيرة في القيادة والعطاء والإخلاص، ومؤكدًا أن مسيرته كانت مثالًا في التفاني وخدمة الإنسان والوطن.
وسيُصلّى على الفقيد – بمشيئة الله – بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء الموافق 30 ربيع الثاني 1447هـ (22 أكتوبر 2025م) في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال. ويُستقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الخزامى بمدينة الرياض