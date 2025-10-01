جامعة ستانفورد تُدرج الدكتورة نجلاء المسعود ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية الدكتورة نجلاء سعد المسعود، أستاذ الكيمياء التحليلية المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن قائمة الـ 2% من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم لعام 2025.
وتتميز الدكتورة المسعود بجمعها بين التفوق الأكاديمي والإنتاج البحثي النوعي، حيث حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وأكدت الدكتورة نجلاء المسعود أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم المستمر واللامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، والبيئة الأكاديمية والبحثية المتميزة التي وفرتها جامعة الأميرة نورة، مما أتاح لها الوصول إلى هذا التميز العلمي.