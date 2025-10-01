جامعة ستانفورد تُدرج الدكتورة نجلاء المسعود ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا

وأكدت الدكتورة نجلاء المسعود أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم المستمر واللامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، والبيئة الأكاديمية والبحثية المتميزة التي وفرتها جامعة الأميرة نورة، مما أتاح لها الوصول إلى هذا التميز العلمي.