القطاع السياحي بالمملكة ينعى أيمن باسلامه الرئيس التنفيذي الأسبق لتطبيق "المطار"

نعى القطاع السياحي في المملكة، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، أيمن باسلامه، الرئيس التنفيذي الأسبق لتطبيق "المطار"، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة قطاع السفر والسياحة الرقمية بالمملكة.