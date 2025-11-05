القطاع السياحي بالمملكة ينعى أيمن باسلامه الرئيس التنفيذي الأسبق لتطبيق "المطار"

نعى القطاع السياحي في المملكة، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، أيمن باسلامه، الرئيس التنفيذي الأسبق لتطبيق "المطار"، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة قطاع السفر والسياحة الرقمية بالمملكة.
ويُعد الراحل من الكفاءات الوطنية البارزة، إذ كان له دور محوري في تعزيز التحول الرقمي بقطاع السياحة، وكان من أوائل المؤسسين لمنصات حجز إلكترونية متكاملة على مستوى المملكة، تنافس على الصعيدين المحلي والدولي. كما عُرف بدعمه وتمكينه للكفاءات الشابة في مجالات التقنية والتسويق السياحي.
وعبّر عدد من زملائه في قطاعي السياحة والإعلام عن عميق حزنهم لرحيله، مستذكرين سيرته العطرة، وتواضعه، وخلقه الرفيع، وروحه القيادية، ومبادراته الداعمة للابتكار والمشروعات الريادية التي أسهمت في نمو القطاع السياحي السعودي.