غرفة مكة تستقطب الزميل "العصيمي" لعضوية لجنة الإعلام والتسويق في دورتها الـ21

ويُعد "العصيمي" من الكفاءات الإعلامية البارزة في منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة واسعة في الصحافة والإعلام المؤسسي والاتصال الاستراتيجي، حيث أسهم في تغطية وإدارة المحتوى الإعلامي لعدد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب البرامج التنموية والمبادرات الوطنية. كما شارك في صياغة الرسائل والتقارير الإعلامية باحترافية، ما ساهم في تعزيز حضور المبادرات وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع وقطاع الأعمال.