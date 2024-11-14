لفتة غير تقليدية.. سعودي يحتفي بحصوله على الماجستير في مباراة السعودية وأستراليا بملبورن

في لفتة مميزة وغير تقليدية، احتفل الشاب السعودي حسام قدري، بحصوله على درجة الماجستير في الأمن السيبراني من جامعة ديكن الأسترالية بطريقة فريدة من نوعها؛ حيث اختار أن يكون ملعب مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي في ملبورن موقعًا لهذا الحدث البهيج.