لفتة غير تقليدية.. سعودي يحتفي بحصوله على الماجستير في مباراة السعودية وأستراليا بملبورن

في لفتة مميزة وغير تقليدية، احتفل الشاب السعودي حسام قدري، بحصوله على درجة الماجستير في الأمن السيبراني من جامعة ديكن الأسترالية بطريقة فريدة من نوعها؛ حيث اختار أن يكون ملعب مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي في ملبورن موقعًا لهذا الحدث البهيج.
وتوافد على الملعب عدد من السعوديين، الذين جاؤوا لدعم المنتخب الوطني، وشارك في الحفل أعضاء من الرابطة السعودية للمشجعين؛ حيث تفاعلوا بحماس وسط أجواء رياضية مميزة.
وكان على رأس الحضور عاطي الموركي وصالح القرني، اللذان أضافا طابعًا وطنيًّا احتفاليًّا بأهازيجهما وهتافاتهما التشجيعية، التي أصبحت رمزًا للفخر السعودي في الملاعب.
وأعرب حسام قدري عن سعادته الكبيرة بدمج فرحة التخرج مع دعم منتخب بلاده، معبرًا عن امتنانه لأصدقائه وأفراد الجالية السعودية في ملبورن على مشاركتهم وتشجيعهم في هذا اليوم الاستثنائي.