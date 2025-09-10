جمعية أدبي جدة تكرّم الزميل عبدالله الراجحي تقديرًا لمسيرته الصحفية

كرّم النادي الأدبي بجدة مساء أمس الثلاثاء الزميل عبدالله الراجحي، مدير التحرير بالمنطقة الغربية، تقديرًا لمسيرته الصحفية، وذلك ضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري بجمعية أدبي جدة.
وقدّم رئيس منتدى عبقر عبدالعزيز الشريف درعًا تذكاريًا للزميل الراجحي، عقب كلمة استعرض فيها أبرز محطات مسيرته الصحفية منذ بداياته في صحيفة البلاد قبل نحو 30 عامًا، وما حققه خلالها من نجاحات مهنية لافتة.
كما قام الأستاذ خير الله زربان بإهداء الزميل الراجحي لوحة فنية من ورشة الأعمال البصرية التي أقيمت في النادي، وسط أجواء احتفائية شهدت حضور عدد من الأدباء والمفكرين والشعراء وأعضاء منتدى عبقر.