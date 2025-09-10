جمعية أدبي جدة تكرّم الزميل عبدالله الراجحي تقديرًا لمسيرته الصحفية

وقدّم رئيس منتدى عبقر عبدالعزيز الشريف درعًا تذكاريًا للزميل الراجحي، عقب كلمة استعرض فيها أبرز محطات مسيرته الصحفية منذ بداياته في صحيفة البلاد قبل نحو 30 عامًا، وما حققه خلالها من نجاحات مهنية لافتة.