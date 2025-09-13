"مدخلي" يحتفل بزفاف نجله "أنس" في صامطة

احتفل موسى علي علوش مدخلي بزفاف نجله أنس على كريمة جابر علي أبو القاسم حكمي، وذلك في محافظة صامطة، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء.
وشهدت المناسبة حضورًا لافتًا لعدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة، إلى جانب الأهل وزملاء العريس، الذين شاركوا الأسرة فرحتها في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.
وأعرب والد العريس عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا لنجله وزوجته حياة مليئة بالود والسعادة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، مقدمًا شكره لكل من شاركهم الاحتفاء.
كما عبر العريس أنس عن فرحته بدخوله القفص الذهبي، سائلًا الله أن يوفقه وعروسه، وأن يجعل حياتهما عامرة بالمودة والمحبة.