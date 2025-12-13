ترقية "السلمي" إلى المرتبة الثالثة عشرة نظير جهوده وتميّزه الوظيفي

صدر قرار بترقية معيض بن رجاء الله السلمي، مدير عام التشغيل والصيانة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، إلى المرتبة الثالثة عشرة على سلم الوظائف الإدارية، تقديرًا لكفاءته المهنية وجهوده المتميزة خلال مسيرته الوظيفية.