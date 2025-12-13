ترقية "السلمي" إلى المرتبة الثالثة عشرة نظير جهوده وتميّزه الوظيفي

صدر قرار بترقية معيض بن رجاء الله السلمي، مدير عام التشغيل والصيانة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، إلى المرتبة الثالثة عشرة على سلم الوظائف الإدارية، تقديرًا لكفاءته المهنية وجهوده المتميزة خلال مسيرته الوظيفية.
وتأتي هذه الترقية ضمن حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، على تحفيز الكفاءات الوطنية وتكريم أصحاب الأداء البارز، حيث أسهم السلمي بدور فاعل في تطوير بيئة العمل وتحقيق مستهدفات الجهة.
من جهته، عبّر السلمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أن الترقية تمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهود ومواصلة العطاء لخدمة القطاع.