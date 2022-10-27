"صيتة الحنتوشي" تنال درجة الدكتوراه بامتياز في أصول التربية

وشاركت الدكتورة صيتة في العديد من المؤتمرات المتخصصة في العلوم التربوية، حيث قدمت عددًا من أوراق العمل المتخصصة، وساهمت في كتابة ونشر المقالات العلمية ومن بينها الأبحاث النوعية في مراكز الأمن السيبراني.