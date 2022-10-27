"صيتة الحنتوشي" تنال درجة الدكتوراه بامتياز في أصول التربية

حصلت الباحثة في أصول التربية الدكتورة صيتة بنت بدر الحنتوشي على درجة الدكتوراة بامتياز من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدمت في دراستها تصورًا لتعزيز النزاهة الأكاديمية لدى طلاب الدراسات العليا بالجامعات السعودية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة.
وشاركت الدكتورة صيتة في العديد من المؤتمرات المتخصصة في العلوم التربوية، حيث قدمت عددًا من أوراق العمل المتخصصة، وساهمت في كتابة ونشر المقالات العلمية ومن بينها الأبحاث النوعية في مراكز الأمن السيبراني.
ونشرت "الحنتوشي" دراسة علمية في مجلة محكمة وهي المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، إضافة إلى قيامها بتأليف كتاب "دليل الباحث في المدخل النوعي: آلية تطبيق المناهج والأدوات البحثية".