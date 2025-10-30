وفاة رجل الأعمال تيسير الضابط عن 80 عامًا خارج المملكة

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال تيسير بن خليل عبدالحفيظ الضابط، صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان وعضو مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة، إثر سكتة قلبية مفاجئة خارج المملكة، عن عمر ناهز 80 عامًا.