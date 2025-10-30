وفاة رجل الأعمال تيسير الضابط عن 80 عامًا خارج المملكة

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال تيسير بن خليل عبدالحفيظ الضابط، صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان وعضو مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة، إثر سكتة قلبية مفاجئة خارج المملكة، عن عمر ناهز 80 عامًا.
ويُعد الضابط من المؤسسين لشركة الطائف للاستثمار والسياحة ومشروع تلفريك الهدا، حيث تولّى رئاسة مجلس الإدارة والعضوية التنفيذية لسنوات، وساهم في تأسيس عدد من المشاريع السياحية في الطائف ومناطق أخرى بالمملكة.
كما شغل -رحمه الله- عضوية عدد من اللجان والجمعيات في محافظة الطائف، وكان معروفًا بمساهماته البارزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية والوطنية.
ويتلقى شقيقاه حسن وأحمد، وأبناؤه حسام وخليل وأماني، التعازي في وفاة عميد أسرتهم.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.