أمير جازان يقلّد الحواس رتبة لواء

وعبَّر اللواء الحواس؛ عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر، حفظهم الله، بترقيته، مثمّناً لأمير منطقة جازان، تقليدَه، متمنياً أن تكون الترقيةَ حافزاً لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.