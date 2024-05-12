أمير جازان يقلّد الحواس رتبة لواء

قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز؛ في مكتبه، مدير الجوازات بالمنطقة العميد إسماعيل بن إبراهيم دحيم الحواس، رتبته الجديدة "لواء"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وهنّأ الأمير "محمد بن ناصر"؛ اللواء "الحواس"؛ بالثقة الغالية، متمنياً له ولزملائه منسوبي "الجوازات" التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
وعبَّر اللواء الحواس؛ عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر، حفظهم الله، بترقيته، مثمّناً لأمير منطقة جازان، تقليدَه، متمنياً أن تكون الترقيةَ حافزاً لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
ويعدّ اللواء إسماعيل بن إبراهيم الحواس؛ من الكفاءات الأمنية المُتميزة في المديرية العامة للجوازات، ويحمل درجه الماجستير في القانون، وعمل مديراً للوافدين بمنطقة الرياض، حتى صدر قرار مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ بتعيين اللواء "الحواس" مديراً لجوازات منطقة جازان.