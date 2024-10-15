"اليزيدي" ينال الدكتوراه في الدراسات المسرحية بجامعة الإسكندرية

حصل الباحث السعودي عبدالناصر بنيه اليزيدي، على درجة الدكتوراه من قسم الدراسات المسرحية بجامعة الإسكندرية.
وبذلك يكون "اليزيدي" أول طالب سعودي ينال هذه الدرجة من قسم الدراسات المسرحية بهذه الجامعة؛ ما يعكس التميز الأكاديمي والإبداعي في مجال الفنون المسرحية، كما يعد خطوة مهمة في تعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والفنية.
وقد التحق "اليزيدي" بالبرنامج عام 2022، وتخرج عام 2024، وقدم رسالة بعنوان "نظرية التلقي باستخدام آليات التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفجانج إيزر، وتطبيقها على ثلاثة نماذج من نصوص مسرح فهد رده الحارثي".
وتعتبر الرسالة الأولى من نوعها في العالم العربي بشكل عام، والمملكة العربية السعودية خصوصًا.
يُذكر أنه أشرف على الرسالة الدكتور بجامعة الإسكندرية أحمد صقر.