"اليزيدي" ينال الدكتوراه في الدراسات المسرحية بجامعة الإسكندرية

وبذلك يكون "اليزيدي" أول طالب سعودي ينال هذه الدرجة من قسم الدراسات المسرحية بهذه الجامعة؛ ما يعكس التميز الأكاديمي والإبداعي في مجال الفنون المسرحية، كما يعد خطوة مهمة في تعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والفنية.