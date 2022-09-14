مؤتمر الريادة العالمي بدبي يكرم "عبدالرحمن الحارثي"

ووصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى أكثر من 300 شخص من أكثر من عشرين دولة من بينها الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، تونس، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فيتنام، الهند، إيطاليا، البرازيل، فرنسا، تايوان، سيرلانكا، ودول أخرى.