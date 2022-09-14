مؤتمر الريادة العالمي بدبي يكرم "عبدالرحمن الحارثي"

كرم المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار والتميز والأعمال في دبي، الذي عقد في 11 و12 سبتمبر الجاري بدولة الإمارات الأستاذ عبدالرحمن فهد الحارثي، كأحد الرواد في مجال ريادة الأعمال.
ووصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى أكثر من 300 شخص من أكثر من عشرين دولة من بينها الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، تونس، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فيتنام، الهند، إيطاليا، البرازيل، فرنسا، تايوان، سيرلانكا، ودول أخرى.
ولدى "الحارثي" خبرة مصرفية ومعرفة واسعة في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية تتجاوز ٢٥ عاماً، عمل خلالها مع شركات مالية عالمية حيث عمل في مكاتب Citigroup في جنيف ودبي ولندن ونيويورك كنائب للرئيس في الشرق الأوسط، وكذلك في البنك السعودي الفرنسي في كمدير في إدارتي الاستثمار وتمويل الشركات.
الحارثي حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM بالمملكة العربية السعودية بالظهران، وهو عضو مؤسس في جمعية القيادات العربية الشابة وهي منظمة عربية تكرس عملها في تطوير دور القيادات الشابة في المنطقة.