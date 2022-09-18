ترقية "السهلي" إلى رتبة لواء ركن

قلد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن "صالح بن أحمد الزهراني"، في قيادة المنطقة الشمالية ومساعد قائد المنطقة اللواء الركن "عايض بن نمشان القرني"، اللواء الركن "عبدالله بن فهد البرازي السهلي" قائد مجموعة لواء الملك فهد السادس رتبته الجديدة.
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "السـهلي" لرتبة لواء ركن.
وهنأ قائد المنطقة الشمالية ومساعده، اللواء الركن "السهـلي" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن من جهة أخرى عبّر اللواء الركن "السـهلي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.