ترقية "السهلي" إلى رتبة لواء ركن

وهنأ قائد المنطقة الشمالية ومساعده، اللواء الركن "السهـلي" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن من جهة أخرى عبّر اللواء الركن "السـهلي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.