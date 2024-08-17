بترشيح من "اتحاد أصدقاء الأمم المتحدة".. "حامد الغامدي" سفيرًا للنوايا الحسنة بالقاهرة

رشح اتحاد أصدقاء الأمم المتحدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفراشة لدعم مرضى انحلال الجلد الفقاعي، المخرج التلفزيوني حامد بن عبدالله الغامدي، لعضوية الاتحاد، وتنصيبه سفيرًا للنوايا الحسنة والسلام للعمل الإنساني والتطوعي بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي بالدول العربية، وبمشاركة الأمير ‏فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، ممثل الفيدرالية بالسعودية.