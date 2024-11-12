الزميل "العتيبي" يحتفل بزفاف ابنه الدكتور "زياد" بالطائف

احتفل فهد العتيبي، الزميل الإعلامي بـ"سبق"، بزواج ابنه الدكتور بمجمع الملك فيصل بالطائف، د. "زياد"، بقاعة ليلة لقى للاحتفالات بالطائف.
وحضر الحفل جمعٌّ كبير من المسؤولين من المشايخ والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال والزملاء الإعلاميين والشعراء والأهالي والأصدقاء والمحبين من كل مكان.
وعبَّر الزميل "فهد العتيبي" عن سعادته بكل من حضر شاكرًا ومقدرًا للجميع حضورهم، وسائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الجميع الصحة والعافية ودوام الأفراح، ومثمنًا للجميع هذه المشاركة التي لا تُستغرب من أهل الوفاء.
"سبق" تبارك للزميل "العتيبي"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.