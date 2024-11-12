الزميل "العتيبي" يحتفل بزفاف ابنه الدكتور "زياد" بالطائف

وعبَّر الزميل "فهد العتيبي" عن سعادته بكل من حضر شاكرًا ومقدرًا للجميع حضورهم، وسائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الجميع الصحة والعافية ودوام الأفراح، ومثمنًا للجميع هذه المشاركة التي لا تُستغرب من أهل الوفاء.