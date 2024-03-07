المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يكرّم الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر

كرم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، اليوم الخميس، الجمعية الخيرية السعودية لمرض الزهايمر، وذلك بعد اختيارها ضمن أهم 50 علامة سعودية، في مجال المسؤولية الاجتماعية، في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق بالرياض وسط حضور جمع غفير من الجهات ذات العلاقة، ومشاركة قطاعات خاصة ومانحة وداعمة.
وتفصيلاً، جاء اختيار الجمعية ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية في العدد الخاص الذي نشرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط "، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الجمعية بمبادرات المسؤولية الاجتماعية وتميزها في هذا المجال.
وتهتم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اهتماماً كبيراً مند تأسيسها وعلى مدى ١٥ عاماً، بمبادرات نوعية ومشاريع إبداعية تمثل رسالتها بطرق عصرية حديثة تواكب فيها المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أن الجمعية لها العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال.
ويؤكد هذا التكريم مدى نجاح الجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومبادراتها التي ترتكز على دعم ومساندة مرضى الزهايمر وذويهم، بجانب عقد الشراكات الإستراتيجية مع عدة جهات محلية وخارجية لتعزيز مجال الجمعية الخيري ومستجداته، الأمر الذي يجد كل تقدير ومساندة مع عدة جهات ذات علاقة بقطاع المسؤولية الاجتماعية. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجمعية الإلكتروني www.alz.org.sa، أو حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.