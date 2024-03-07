المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يكرّم الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر

ويؤكد هذا التكريم مدى نجاح الجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومبادراتها التي ترتكز على دعم ومساندة مرضى الزهايمر وذويهم، بجانب عقد الشراكات الإستراتيجية مع عدة جهات محلية وخارجية لتعزيز مجال الجمعية الخيري ومستجداته، الأمر الذي يجد كل تقدير ومساندة مع عدة جهات ذات علاقة بقطاع المسؤولية الاجتماعية. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجمعية الإلكتروني www.alz.org.sa، أو حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.