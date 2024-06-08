وزير التعليم يقدم واجب العزاء لأسرة "المعلم عمر مسحلي"

قدّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، واجب العزاء لأسرة المعلم عمر محمد عمر مسحلي، الذي توفي يوم الخميس الماضي قبل بدء الاختبارات في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية بمحافظة العارضة في إثر أزمة قلبية.
وأعرب "البنيان" عن خالص التعازي والمواساة؛ سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو "مسحلي" عن شكرهم لوزير التعليم على تعازيه ومواساته لهم ومشاركته مصابهم؛ سائلين الله تعالى أن يُديم على معاليه الصحة والعافية، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
فيما شيّعت جموع غفيرة المعلم مسحلي، يتقدمهم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي يوم أمس الجمعة بجامع القرعاوي بمحافظة أبو عريش، والدفن بمقبرة الرفاعية بجانب سوق الأربعاء القديم بالمحافظة.
وقدّم ذوو "مسحلي" شكرهم لمدير عام التعليم بالمنطقة، الذي بادر شخصيًّا بتقدّم المشيعين وتقديم واجب العزاء، وهذا غير مستغرَب عليه؛ سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه مكروهًا في عزيز لديه.
وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في نعيها لوفاة المعلم عبر منصة "إكس": بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الأسى والحزن؛ تنعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلم عمر مسحلي من منسوبي مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية- مكتب تعليم العارضة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.