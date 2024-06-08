وزير التعليم يقدم واجب العزاء لأسرة "المعلم عمر مسحلي"

وقدّم ذوو "مسحلي" شكرهم لمدير عام التعليم بالمنطقة، الذي بادر شخصيًّا بتقدّم المشيعين وتقديم واجب العزاء، وهذا غير مستغرَب عليه؛ سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه مكروهًا في عزيز لديه.