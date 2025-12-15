وفاة عبدالعزيز بن سعيد أبو ثامرة بعد معاناة مع المرض

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر يوم أمس، وسط حضور كبير من المصلين في جامع الشيخ سعيد بن مشيط، وتم دفنه في مقبرة حي الدرب بمدينة خميس مشيط.