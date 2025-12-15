وفاة عبدالعزيز بن سعيد أبو ثامرة بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله الأستاذ عبدالعزيز بن سعيد أبو ثامرة، بعد معاناة طويلة مع المرض، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر يوم أمس، وسط حضور كبير من المصلين في جامع الشيخ سعيد بن مشيط، وتم دفنه في مقبرة حي الدرب بمدينة خميس مشيط.
وتتقدم "سبق" بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم الزميل المستشار الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع خالص تعازيه لأسرة الفقيد.
ويُقام العزاء في منزل أخيه اللواء محمد بن سعيد أبو ثامرة، بحي الريان خلف حديقة الخزامى، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.
أما عزاء النساء، فيُقام في منزل الفقيد بحي الراقي في خميس مشيط.
وللتعزية عبر الهاتف:
اللواء محمد: 0555103210
الأستاذ علي: 0504748725
الأستاذ سلطان: 0555687570
الأستاذ عيسى بن محمد: 0504745240
الأستاذ خالد بن محمد: 0505742003
الأستاذ عبدالعزيز بن محمد: 0503088888
إنا لله وإنا إليه راجعون.