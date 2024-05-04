"آل معمر" يشكرون خادم الحرمين وولي العهد لتفضلهما التعزية في وفاة فقيدهم

رفع مشاري بن فيصل بن معمر خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أتم الله عليه الصحة والعافية وأطال عمره - ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، على تفضلهما بالتعزية في وفاة الفقيد عبدالرحمن بن فيصل بن معمر - رحمه الله - ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.