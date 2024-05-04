"آل معمر" يشكرون خادم الحرمين وولي العهد لتفضلهما التعزية في وفاة فقيدهم

رفع مشاري بن فيصل بن معمر خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أتم الله عليه الصحة والعافية وأطال عمره - ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، على تفضلهما بالتعزية في وفاة الفقيد عبدالرحمن بن فيصل بن معمر - رحمه الله - ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.
كما قدم "ابن معمر" شكره وتقديره نيابةً عن أسرة الفقيد لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين وجميع المعزين.
وشهد مقر العزاء في مدينة الرياض طوال الأيام الماضية توافد عدد كبير من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي ومحبي الفقيد من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد تقدم جموعًا غفيرة من المصلين والمعزين في الفقيد يوم الأحد الماضي في جامع الملك خالد، وأم المصلين الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء.
ودعا "ابن معمر" الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يحفظهم من كل مكروه.