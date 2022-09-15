"أمين عسير" يتلقى تعازي وزير البلديات في وفاة والدته

تلقى أمين عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، تعازي عدد من المسؤولين والتي كان في مقدمتها تعازي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والذي بدوره نقل تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الحميدي في المغفور لها بإذن الله والدتهم، والتي وافتها المنية بمدينة تبوك، سائلاً الله أن يرحم الفقيدة وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.