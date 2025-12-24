نائب أمير تبوك يعزي أسرة الخريصي في وفاة وكيل الإمارة السابق

واسى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، أسرة الخريصي في وفاة فقيدها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا – رحمه الله –، وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمنزل الأسرة بمدينة تبوك.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد، عن شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته، مؤكدًا أن لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.