"الحقباني" يكرم "القرني" لجهوده المتميزة في إدارة العملية التعليمية بمدارس المتقدمة بالرياض
كرم مساعد المدير العام لمدارس المتقدمة بالرياض، عبدالله عبدالرحمن الحقباني، عبدالله القرني، مدير القسم الابتدائي بالمدارس.
وجاء التكريم نظير الجهود البارزة والمتفانية التي بذلها "القرني" في إدارة العملية التعليمية في القسم الابتدائي، حيث تميز بحرصه على توفير بيئة تعليمية مثالية وفاعلة للطلاب، إلى جانب إشرافه الدقيق على سير العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التفوق والإبداع.
وفي تعليقه على هذا التكريم، عبر عبدالله القرني عن سعادته البالغة وامتنانه لهذه اللفتة التقديرية، مؤكداً عزمه على مواصلة بذل الجهود والعمل الدؤوب من أجل تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.
وتعتبر مدارس المتقدمة بالرياض من الرواد في مجال التعليم بالمملكة، حيث تسعى دائماً لتكريم الكفاءات والمبدعين في القطاع التعليمي، وتشجيعهم على تقديم الأفضل في خدمة التعليم كونه أحد ركائز ومستهدفات التنميه المستدامة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.