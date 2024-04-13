"الحقباني" يكرم "القرني" لجهوده المتميزة في إدارة العملية التعليمية بمدارس المتقدمة بالرياض

وتعتبر مدارس المتقدمة بالرياض من الرواد في مجال التعليم بالمملكة، حيث تسعى دائماً لتكريم الكفاءات والمبدعين في القطاع التعليمي، وتشجيعهم على تقديم الأفضل في خدمة التعليم كونه أحد ركائز ومستهدفات التنميه المستدامة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.