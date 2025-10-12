"الغفيلي" مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة بالتدريب التقني

ويُذكر أن الغفيلي من الكفاءات المميزة، وتدرّج في عدد من المناصب داخل المؤسسة، وكان محل تقدير وثقة المسؤولين وزملائه، ويُعد من الكوادر الوطنية ذات الخبرات والتجارب الطويلة، حيث شارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها.