"الغفيلي" مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة بالتدريب التقني

صدر قرار وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتمديد تكليف إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الغفيلي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ورفع الغفيلي وافر الشكر والتقدير والاحترام لوزير التعليم على ثقته، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواصلة العمل بما يحقق تطلعاتها وأهدافها.
ويُذكر أن الغفيلي من الكفاءات المميزة، وتدرّج في عدد من المناصب داخل المؤسسة، وكان محل تقدير وثقة المسؤولين وزملائه، ويُعد من الكوادر الوطنية ذات الخبرات والتجارب الطويلة، حيث شارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها.