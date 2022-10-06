"تقنية الطائف" تحتفي بالمدرب "الزهراني" بعد نقله لكلية الفندقة والسياحة

بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، أقام قسم الدراسات العامة بالكلية حفلاً تكريمياً للمدرب ياسر الزهراني مدرب اللغة الإنجليزية الذي صدر قرار نقله إلى كلية الفندقة والسياحة بالطائف.
وتفصيلاً، حضر الحفل رئيس قسم الدراسات العامة بالكلية، عمرو الشهري ومنسوبو القسم.
ووجه عميد الكلية شكره وتقديره للمدرب ياسر الزهراني على جهوده طوال سنوات عمله بالكلية وتمنى له التوفيق والسداد في عمله الجديد.
وأشار رئيس القسم أن الزميل ياسر من خيرة الزملاء الذين عملوا بالقسم والذين كانت لهم بصمات واضحة في العملية التدريبية في مجال تخصصه.
وعبر المحتفى به عن سعادته بهذا التكريم وشكر الزملاء بالقسم على إقامة هذا اللقاء.