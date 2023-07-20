تكليف "نايف الشريهي" قائدًا لمجلس شباب الشرقية بمحافظة حفر الباطن

وفي التفاصيل: ثمّن المهندسُ "الشريهي"، الاهتمامَ الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وتوجيهه الدائم بتسخير كافة الإمكانات لتحقيق أهداف الشباب، ودعمهم والأخذ بآرائهم وتلبية احتياجاتهم، واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على وطنهم وأنفسهم.