تكليف "نايف الشريهي" قائدًا لمجلس شباب الشرقية بمحافظة حفر الباطن

أصدر الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب؛ قرارًا بتكليف نايف بن مرزوق الشريهي قائدًا لمجلس شباب المنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن.
وفي التفاصيل: ثمّن المهندسُ "الشريهي"، الاهتمامَ الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وتوجيهه الدائم بتسخير كافة الإمكانات لتحقيق أهداف الشباب، ودعمهم والأخذ بآرائهم وتلبية احتياجاتهم، واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على وطنهم وأنفسهم.
ونوّه "الشريهي" إلى ما يمثّله صدور هذا القرار من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة شباب المحافظة وتحقيق تطلعاتهم، سائلين المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد.