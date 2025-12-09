وداع مؤثر لقامة قضائية وأدبية.. الشيخ محمد الهويش يرحل وتبقى سيرته وصوته حاضرين

عمل مديرًا لتعليم الخرج، ثم قاضيًا في ديوان المظالم إلى جانب شقيقه، قبل أن يفقده مجددًا بعد إصابته بمرض في الكبد، وهو ما ترك أثرًا بالغًا في نفسه، ودفعه لطلب الانتقال من الديوان بسبب ما كان يشعر به من ألم عند رؤية مكتبه.