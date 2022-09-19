"هارفرد" تمنح محمد باحارث شهادة الابتكار المفتوح

ويطمح "باحارث" لتطبيق هذه الآليات من خلال نادي المخترعين، وذلك لتطوير قدرات الهواة، ورفع كفاءة الاختراعات السعودية والوصول بها للعالمية، بالتشارك مع المصانع السعودية، ودعم سبل التعاون بين المصانع والمخترعين، علماً أن نادي المخترعين هو أحد النوادي المصرحة من قبل منصة هاوي التي أسسها برنامج جودة الحياة.