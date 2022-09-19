"هارفرد" تمنح محمد باحارث شهادة الابتكار المفتوح

منحت جامعة هارفرد، شهادة الابتكار المفتوح لمحمد باحارث نائب رئيس نادي المخترعين بعد إتمامه المتطلبات لذلك.
وقال محمد باحارث: "لقد كان من أصعب التحديات في حياتي، حيث أنني اعتقدت أني لن أنجح في إتمام المتطلبات"، وهو أول سعودي يحصل على هذه الشهادة من هارفرد.
ويطمح "باحارث" لتطبيق هذه الآليات من خلال نادي المخترعين، وذلك لتطوير قدرات الهواة، ورفع كفاءة الاختراعات السعودية والوصول بها للعالمية، بالتشارك مع المصانع السعودية، ودعم سبل التعاون بين المصانع والمخترعين، علماً أن نادي المخترعين هو أحد النوادي المصرحة من قبل منصة هاوي التي أسسها برنامج جودة الحياة.