أمير تبوك يواسي "الشيخ فهد بن حثلين" في وفاة شقيقه

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ فهد بن فلاح آل حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في وفاة شقيقه الشيخ راكان بن فلاح بن سلطان آل حثلين – رحمه الله –.
وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهة أخرى أعرب الشيخ فهد بن حثلين عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.