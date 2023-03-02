أمير تبوك يواسي "الشيخ فهد بن حثلين" في وفاة شقيقه

من جهة أخرى أعرب الشيخ فهد بن حثلين عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.