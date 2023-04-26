فايز العنزي يحتفي بزواج ابنه خالد

وقدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أسرته الكريمة وسائر أبناء قبيلة عنزة شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حضوره وتشريفه غير المستغرب، كما شكر كل من حضر من المشايخ والأعيان، سائلاً الله التوفيق للجميع.