فايز العنزي يحتفي بزواج ابنه خالد

احتفى المهندس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية فايز بن يتيم العنزي الليلة بزواج نجله "خالد" بحضور وتشريف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وجمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.
وقدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أسرته الكريمة وسائر أبناء قبيلة عنزة شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حضوره وتشريفه غير المستغرب، كما شكر كل من حضر من المشايخ والأعيان، سائلاً الله التوفيق للجميع.
وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعريس "خالد العنزي"، وكافة أسرته، وتسأل الله للعروسين حياة كريمة وسعيدة.