"آل دغيس" يتلقى التهاني بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع "البيئة" بمكة المكرمة

تلقّى المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، سيلًا من التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار تعيينه مديرًا عامًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
وأعرب "آل دغيس" عن بالغ امتنانه واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل دافعًا لبذل مزيد من الجهد وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر وتميز مستدام، بما يحقق تطلعات واستراتيجيات الوزارة.
وقدّم شكره لجميع الزملاء الذين بادروا بتهنئته، مشيدًا بمشاعرهم الصادقة وكلماتهم الداعمة، ومؤكدًا أن دعمهم سيُسهم في تعزيز روح الفريق وتحقيق الأهداف المشتركة.
يُذكر أن المهندس وليد آل دغيس يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة، وقدّم خلال مسيرته المهنية إسهامات نوعية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، عكست خبرته واحترافيته في العمل المؤسسي.