"آل دغيس" يتلقى التهاني بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع "البيئة" بمكة المكرمة

وأعرب "آل دغيس" عن بالغ امتنانه واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل دافعًا لبذل مزيد من الجهد وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر وتميز مستدام، بما يحقق تطلعات واستراتيجيات الوزارة.