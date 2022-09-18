أمين الرياض يكلف "الشيباني" رئيسًا لبلدية شقراء

ويمتلك "الشيباني" رصيدًا من الخبرات العملية المتنوعة؛ إذ سبق أن عَمِلَ في أمانة مدينة الرياض بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعَمِلَ في شركة "أرامكو" بإدارة المساحة بمدينة الظهران، كما عمل بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مهندسًا ومشرفًا على بعض المشروعات، وعمل في وزارة التعليم العالي في إدارة المشاريع بمسمى "مهندس مشاريع".