أمين الرياض يكلف "الشيباني" رئيسًا لبلدية شقراء

كلف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مساعد رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس بندر بن مرزوق الشيباني، بالقيام بالعمل برئاسة البلدية بعد نقل رئيس البلدية السابق المهندس عبدالمحسن الحمادي لرئاسة بلدية محافظة حريملاء.
والمهندس الشيباني، من الكفاءات الإدارية القيادية والهندسية في بلدية المحافظة وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة الملك سعود، والماجستير في تقنية المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه شهادات عليا في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمتلك "الشيباني" رصيدًا من الخبرات العملية المتنوعة؛ إذ سبق أن عَمِلَ في أمانة مدينة الرياض بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعَمِلَ في شركة "أرامكو" بإدارة المساحة بمدينة الظهران، كما عمل بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مهندسًا ومشرفًا على بعض المشروعات، وعمل في وزارة التعليم العالي في إدارة المشاريع بمسمى "مهندس مشاريع".
كما عَمِلَ في سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية بالملحقية الثقافية، وعمل في وزارة التعليم في وكالة المباني، إضافة إلى عضويته لعدد من اللجان المتخصصة. وله إسهامات ملموسة على صعيد العمل البلدي في المحافظة وبصمات واضحة في التطوير والرقي بخدمات ومتطلبات المواطنين.