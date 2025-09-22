الزهراني ينال زمالة "المستشار الشرعي" في المالية الإسلامية وتسوية المنازعات

حصل المستشار فؤاد بن محمد الزهراني على وثيقة زمالة المستشار الشرعي في فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات المالية، من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن برنامج “زمالة المستشار الشرعي” الذي تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، ويُعد أحد أرفع البرامج التخصصية في العالم الإسلامي.
وأكد الزهراني أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا جديدًا لمواصلة الإسهام في خدمة قطاع المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أهمية دوره في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والامتثال الشرعي في المنتجات والخدمات المالية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمرجعية رائدة في المالية الإسلامية عالميًا.