الزهراني ينال زمالة "المستشار الشرعي" في المالية الإسلامية وتسوية المنازعات

وأكد الزهراني أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا جديدًا لمواصلة الإسهام في خدمة قطاع المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أهمية دوره في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والامتثال الشرعي في المنتجات والخدمات المالية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمرجعية رائدة في المالية الإسلامية عالميًا.