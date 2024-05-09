"أحمد بن مشبب القحطاني" يحتفل بزواجه في مدينة الرياض

جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الوجهاء والأعيان والأقارب والأصدقاء، يتقدّمهم المستشار في الديوان الملكي الفريق أول فيصل بن لبدة، والعقيد الشاعر مشعل الحارثي.