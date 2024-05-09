"أحمد بن مشبب القحطاني" يحتفل بزواجه في مدينة الرياض

احتفل مشبب بن أحمد القحطاني، بزواج ابنه البكر "أحمد"، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض.
جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الوجهاء والأعيان والأقارب والأصدقاء، يتقدّمهم المستشار في الديوان الملكي الفريق أول فيصل بن لبدة، والعقيد الشاعر مشعل الحارثي.
وحرص الجميع على تقديم التهاني والتبريكات، ومشاركة العريس وأهله أفراحهم، مقدمين التهاني والأمنيات للعروسين بحياة زوجية سعيدة.
تقدّم الحضورُ بالتهنئة لمشبب القحطاني وكل أفراد أسرته، والتهنئة موصولة من المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الزميل الإعلامي أحمد الشايع.