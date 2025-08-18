السفارة الفلبينية تكرّم "الحميدان" تقديرًا لجهوده في عنيزة

كرّمت السفارة الفلبينية في المملكة، مدير مكتب العمل بمحافظة عنيزة أحمد بن تركي الحميدان، وذلك نظير جهوده المتميزة في خدمة العمالة الفلبينية، ودعمه المتواصل الذي انعكس إيجابًا على تسريع إنجاز المعاملات وتحسين بيئة العمل بالمنطقة.