السفارة الفلبينية تكرّم "الحميدان" تقديرًا لجهوده في عنيزة

كرّمت السفارة الفلبينية في المملكة، مدير مكتب العمل بمحافظة عنيزة أحمد بن تركي الحميدان، وذلك نظير جهوده المتميزة في خدمة العمالة الفلبينية، ودعمه المتواصل الذي انعكس إيجابًا على تسريع إنجاز المعاملات وتحسين بيئة العمل بالمنطقة.
ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على مستوى التعاون بين مكتب العمل والسفارات الأجنبية، وعلى رأسها السفارة الفلبينية، بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق.
وثمّنت السفارة ما وصفته بـ"الدور الفعّال" للحميدان، مشيدة بالنهج الإيجابي الذي يتبناه مكتب العمل بعنيزة في التعامل مع العمالة وتسهيل الإجراءات الرسمية.