وفاة حرم الشيخ إبراهيم السبر.. والصلاة على الفقيدة في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض

تُوفّيت، اليوم الأربعاء ٢٦ صفر ١٤٤٧ هـ، حرم الشيخ إبراهيم بن سعود السبر، ووالدة كل من الشيخ الداعية محمد بن إبراهيم السبر، والشيخ سعود بن إبراهيم السبر، والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم السبر.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة – رحمها الله – عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، الواقع على طريق الحائر، وجرى دفنها في مقبرة المنصورية جنوب مدينة الرياض.
وتتقدّم صحيفة "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة السبر في مصابهم، سائلين الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.