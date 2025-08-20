وفاة حرم الشيخ إبراهيم السبر.. والصلاة على الفقيدة في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض

تُوفّيت، اليوم الأربعاء ٢٦ صفر ١٤٤٧ هـ، حرم الشيخ إبراهيم بن سعود السبر، ووالدة كل من الشيخ الداعية محمد بن إبراهيم السبر، والشيخ سعود بن إبراهيم السبر، والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم السبر.