وفاة المهندس عبدالغني العسيري بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس عبدالغني بن حسين بن لبدان العسيري، عضو هيئة التدريب بقسم التقنية المدنية والمعمارية في الكلية التقنية بأبها، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الإثنين في جامع الشيخ بن حصان، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الكرامة بالمحالة، وسط حضور كبير من المشيعين.
وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء وأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل ما أصابه تكفيرًا لسيئاته ورفعةً في درجاته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتُقام مراسم العزاء في استراحة الحمدانية بخميس مشيط، خلف المعهد الثانوي الصناعي، عبر الموقع التالي: https://maps.app.goo.gl/avJiBfXjN69DK1F66
ولتعزية الأسرة:
أخوه علي: 0503748008
ابنه فهد: 0533511711
أخوه سعيد: 0552755559
إنا لله وإنا إليه راجعون.